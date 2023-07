Messina, con la Vespa contro un guard rail dove resta incastrato: lo liberano i vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Messina ieri per liberare un ragazzo che era rimasto intrappolato tra le lamiere di un guard rail a seguito di un incidente stradale verificatosi in via Noviziato Casazza, strada provinciale 42. Per cause in fase di accertamento, un ragazzo, a bordo di una vespa 50, si è scontrato con la barriera protettiva nel quale è rimasto incastrato. Il personale dei vigili del fuoco ha tagliato, con moto troncatrice, un pezzo di guardrail ed ha liberato la gamba del ragazzo che è stato affidato alle cure del personale del 118 intervenuto nel frattempo.