Incidente sulla Messina-Palermo, una ferita e lunghe code. Ma è caos totale anche tra Villafranca e Boccetta

Sulla A20 piove sul bagnato, verrebbe da dire. Alle solite code dovute agli interminabili lavori del viadotto Ritiro, si è aggiunto stamani, intorno alle 6.30, un incidente autonomo nel tratto che va da Milazzo a Rometta. L'auto di una compagnia di polizia privata ha sbandato finendo sulle barriere protettive per poi fermarsi al centro della carreggiata. Ferita una donna che si trovava alla guida. Per un'ora circa l'arteria in direzione Messina è rimasta chiusa al transito. Lunghe le code che si sono formate e che via via si stanno smaltendo dopo la riapertura della carreggiata. Ma, ad inizio settimana, non è questo il solo punto critico di questa autostrada. Ne sanno qualcosa gli automobilisti che per percorrere la tratta che va da Rometta/Villafranca verso la città impiegano oltre un'ora, se va bene. Effetto della chiusura dell'uscita di Giostra, e dei due by pass che sono stati attivati in direzione Boccetta.

Anche ieri sera, lunghe code in entrambe le direzioni, ma soprattutto per quanti rientravano in città dopo una domenica trascorsa nelle località balneari della Tirrenica. In alcuni momenti, riferiscono gli automobilisti, anche due ore per percorrere poco più di 10 chilometri. E chissà cosa accadrà tra un paio di settimane quando a tutto ciò si sommerà il controesodo dei vacanzieri