Milazzo, furti di gasolio nel porto: sono 128 gli episodi contestati dalla Procura

I 24 lavoratori marittimi, alle dipendenze della società “Rimorchiatori Augusta srl” di Genova, sarebbero stati consapevoli dei rischi che correvano, primo fra tutti la perdita del posto di lavoro e poi il rischio che le autovetture di loro proprietà potessero essere sequestrate e mai più restituite, nel momento in cui avrebbero sottratto dai rimorchiatori che operano nell'ambito portuale, il cosiddetto “Gasolio Blu”, esentato dalle accise imposte dalla Stato sui carburanti. Rimorchiatori manovrati dagli indagati che il Gip del Tribunale di Barcellona, Giuseppe Caristia, ha considerato nelle motivazioni della sua ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca definitiva delle ventisette autovetture che gli stessi 24 marittimi avrebbero utilizzato ogni qual volta dovevano trasportare il carburante dal Molo Marullo, al di fuori dall'area portuale di Milazzo. Il gasolio sarebbe poi servito per alimentare le autovetture o peggio ancora – come ipotizzano i militari della Guardia di Finanza che hanno operato durante i mesi d’indagine con il coordinamento del sostituto procuratore Emanuela Scali – anche per immetterlo nel mercato clandestino dei prodotti energetici.

Sono 128 le singole imputazioni provvisorie contestate nel complesso ai 24 marittimi, per i quali sono stati effettuati accertamenti con appostamenti e persino intercettazioni da cui sono emerse le preoccupazioni specie nella fase in cui per gli stessi indagati sono state ipotizzate le accuse di furto aggravato e contrabbando di carburante sottratto dai rimorchiatori operanti nell'area portuale. Agli indagati è stato contestato anche l’illecito trasporto, in contrabbando, di considerevoli quantitativi di quel gasolio che sarebbe stato sottratto dai rimorchiatori di proprietà della società genovese “Rimorchiatori Augusta srl”, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera.

