È in atto un incendio in zona via Accorciatoia stazione a Furnari. Interessate le campagne circostanti la via predetta e via nuova Messina. Sul posto una squadra di vigili del fuoco. Una pattuglia della GDF e i vigili di Furnari hanno chiuso il traffico sulla via nuova Messina e coordinano i soccorsi. Sul posto anche il sindaco Felice Germanò.