Roghi a Messina e provincia, riaperta l'autostrada A18 fra Messina e Catania. Regolare anche la A20 Messina-Palermo

Giornata complicata quella di ieri anche per ciò che riguarda gli spostamenti, sia sulle strade che sulle autostrade di Messina e provincia. Sull'autostrada A18 a tarda sera è stato riaperto il tratto fra Messina e Catania, mentre in senso opposto si viaggia soltanto fra Acireale e Messina.

In serata le auto arrivate da Messina alla barriera di Tremestieri erano state deviate e fatte tornare indietro nella corsia opposta per poi essere smistate all'uscita di Tremestieri e poter proseguire sulla statale in direzione Catania. Inevitabili le file e i rallentamenti.

Il traffico, invece, è tornato regolare sulla A20.

A causa degli incendi già dal primo pomeriggio era stata interdetta la circolazione lunga la SS 113 dir da Granatari a Ponte Gallo. Intransitabili anche le strade che attraversano i Colli Sarrizzo, sia da Ritiro che da S. Michele.