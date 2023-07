Messina, la distribuzione idrica verso il ritorno alla normalità dopo l'emergenza incendi

“Incessante l’attività di ripristino della distribuzione idrica attraverso le reti comunali, compromessa dalle interruzioni di energia elettrica dovute agli incendi divampati in tutto il territorio comunale”. È quanto comunica l’Amministrazione comunale evidenziando che “le maggiori criticità si sono registrate, affrontate e in parte già risolte nelle zone di Badiazza, San Michele, viale Giostra e via Palermo, Contrada Reginelle, San Jachiddu, Castanea, Masse e San Rizzo. A Curcuraci staziona invece l’autobotte AMAM h24, situata nella SP 45 (località Curcuraci) pressi Tennis Club/bivio Serra La Croce, in quanto l’energia elettrica non è stata ancora riattivata; mentre nella parte alta del villaggio un gruppo elettrogeno consente una parziale erogazione d’acqua, in attesa del ripristino della distribuzione elettrica”.

Si ricorda inoltre l’operatività del COC comunale, in raccordo con la Protezione Civile e AMAM, per prestare assistenza e rispondere alle segnalazioni pervenute dall’utenza in situazione di disagio, anche attraverso alter due autobotti per dare seguito agli approvvigionamenti richiesti. Infine, sono sempre attivi il pronto intervento di AMAM da contattare al numero telefonico 090.3687722 o su pagina facebook https://www.facebook.com/amamspa; e quello del COC raggiungibile al numero telefonico 090-22866.

Relativamente invece alle Società partecipate Messinaservizi Bene Comune e la Messina Social City che nella giornata odierna, a scopo precauzionale avevano sospeso l’erogazione di alcuni servizi, da domani, giovedì 27, saranno aperte tutte le isole ecologiche cittadine e riprenderanno le attività del centro estivo a villa Dante e quelle del Polo Blu all’Istituto Marino di Mortelle.