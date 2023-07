Messina, ancora molte zone senza energia elettrica... e acqua. L'Amam invia autobotti nei punti più critici

La situazione incendi va via via migliorando ma sono ancora tanti i cittadini che devono fare i conti con black out elettrici e conseguenzialmente con mancanza di acqua. La zona più critica, anche questa mattina, è quella di Giostra e dintorni. Manca l'energia a Villa Lina, via Palermo alta, San Jachiddu, ma anche a San Licandro, Tremonti, viale Regina Elena e in contrada Catanese all'Annunziata. Tornata in mattinata invece l'energia a Ganzirri. In centro invece, vengono segnalati sbalzi di tensione. In totale, segnala la prefettura di Messina, sono 15 i punti critici gestiti da Enel che i tecnici stanno tentando di ripristinare.

Ma i disagi riguardano l'acqua. L'erogazione stamani è segnalata regolare anche se in alcuni punti è partita in ritardo a causa dei black out elettrici, ma evidentemente, nei condomini dove arriva attraverso l'autoclave la mancanza di energia elettrica è un problema. A Curcuraci la distribuzione avviene in maniere manuale, a Tremonti e le Masse inviate delle autobotti.