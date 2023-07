Emergenza incendi, paura sul ponte Mazzeo tra Taormina e Letojanni. Binario a fuoco e circolazione bloccata

Momenti di paura per l'emergenza incendi anche al ponte di Mazzeo, tra Taormina e Letojanni. Sopra questa struttura si trovano i binari della ferrovia. Un incendio nel tardo pomeriggio ha iniziato ad interessare infatti proprio un tronchino di scalo, un binario cioè utilizzato da RFI a supporto della normale circolazione ferroviaria. Per alcuni minuti e' stata bloccata la normale circolazione dei mezzi sulla tratta. Sul posto sono giunti subito il personale di RFI e i Carabinieri della Compagnia di Taormina. A supporto per la viabilità anche la Polizia locale di Letojanni. Per fortuna le fiamme sono state domate subito grazie alla prontezza dell'intervento. Presente sul posto anche il sindaco di Letojanni che si e' voluto sincerare della situazione. Poco prima delle 19 tutto e' stato riportato alla piena normalità.