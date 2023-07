Capo d'Orlando, muore per un colpo di calore la maestra Graziella Piraino

I 45 gradi di temperatura registrati martedì a Capo d’Orlando sarebbero la causa della morte di un’anziana maestra di Sinagra domiciliata a Capo d’Orlando. La donna, Graziella Piraino, 90 anni compiuti da poco, nubile, trascorreva le vacanze estive nella città paladina in una abitazione a pochi passi dal mare nel pieno centro cittadino.

L’allarme è scattato la notte del martedì quando alcune amiche orlandine non avendo avuto notizie allertavano i carabinieri che immediatamente intervenuti l’hanno trovato priva di vita dopo essere riusciti ad entrare nell’abitazione. La nonnina già in passato era stata soccorsa dal 118 per alcuni malori ma si era ripresa velocemente. Pare che la maestra, aveva insegnato educazione artistica nelle scuole medie, trascorresse in questi giorni le vacanze da sola e l’abitazione in cui viveva era sprovvista di aria condizionata.

Sul posto è intervenuta anche un’autoambulanza del 118 ma purtroppo il team di medici intervenuti nulla ha potuto fare. La sua scomparsa ha destato molto tristezza nel comprensorio nebroideo perché la maestra aveva in segnato in parecchie scuole dell’hinterland. I 45 gradi all’ombra registrati martedì a Capo d’Orlando non sono il record del caldo per la città paladina perché, come ricordano alcuni anziani del luogo, alcuni decenni fa la città raggiunse anche i 47 gradi.