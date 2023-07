"Sud Innovation Summit": così Messina diventa "capitale" dell'innovazione

Era stato anticipato il mese scorso: Messina ospiterà a settembre il “Sud Innovation Summit”, il più grande evento di tal genere nel Meridione d’Italia. Saranno due giornate intense, con l’obiettivo «di promuovere e valorizzare il territorio e il suo ecosistema dell’innovazione, coinvolgendo protagonisti di primo livello nazionali e internazionali in ambito imprenditorialità, digital e ricerca». Ora è stato ufficializzato anche il parterre degli “speaker”, alcuni veri e propri top manager, che verranno in riva allo Stretto, sia per raccontare la propria storia sia per confrontarsi con il territorio, in vista di possibili investimenti che potrebbero anche riservare sorprese clamorose, con la disponibilità di grandi aziende a guardare con attenzione gli scenari messinesi, anche alla luce della prossima realizzazione dell’I-Hub dello Stretto, il Polo dell’innovazione tecnologica che è stato ideato dall’ex sindaco De Luca e dall’ex vicesindaca Carlotta Previti.

E allora vediamo chi ci sarà, e chi, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronto a investire su Messina. Interverranno Andrea Pozzi di Banca Sella e Arianna Laura Timeto, la “marketing manager” di Acer, l’azienda con sede a Taipei, in Taiwan, che è diventata il secondo produttore di personal computer nel mondo. Poi, Alessandro Magno, “chief digital e information officer” della Feltrinelli Librerie e Antonio Perdichizzi, “chairman” di “IsolaInnovationHub”. Barbara Vita è la responsabile dell’Innovation “Beyond The Core” di Nestlé Italia, una delle aziende che potrebbe essere presenti nell’I-Hub dello Stretto.

