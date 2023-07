Le fiamme minacciano Oliveri, il sindaco ordina l'evacuazione del paese. Roghi in molti centri della Tirrenica

Un vasto incendio sta lambendo il territorio limitrofo ad Oliveri e la Statale 113 in direzione Tindari è stata chiusa la traffico a partire dal bivio di via Garibaldi. L’immensa nube nera, spinta dal forte vento proveniente da nord-ovest arriva fino al vicino Comune di Furnari. Il sindaco Francesco Iarrera ha allertato il Coc e il locale gruppo di Protezione civile oltre ai Vigili del fuoco e la centrale operativa regionale della Protezione civile. Il sindaco ha impartito l'ordine di lasciare il paese invitando i cittadini a concentrarsi al campo sportivo. Situazione critica in via Stazione da dove non si riesce a transitare

In fase di evacuazione le abitazioni di via Garibaldi, via Stazione e via De Gasperi. Soprattutto gli anziani vengono trasferiti a Falcone, molti dei quali con difficoltà respiratorie.

Si sconsiglia ai cittadini di uscire di casa o di usare mezzi per spostarsi fuori paese. Inoltre, a seguito degli incendi propagatisi in varie zone della Sicilia, i treni sono stati soppressi, pertanto sarà possibile utilizzare il servizio autobus che partirà da Piazza stazione, agli orari originariamente previsti dei treni.

In fiamme anche le colline che sovrastano Barcellona dove diversi ettari di colture sono andati completamente distrutti

Un vasto incendio è divampato da qualche ora anche a Condrò. I fumi sono visibili e stanno raggiungendo anche i Comuni limitrofi di San Pier Niceto e Pace del Mela

In aggiornamento