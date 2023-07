Ringo, una spiaggia riconquistata a Messina: «Comoda ma serve più pulizia»

Frequentatissima fino agli anni Sessanta, caduta nell’oblio e nel degrado per decenni, con il mare off limits e lo spettro dell’ex ospedale Margherita a fare da cornice, la spiaggia del Ringo sta vivendo una nuova stagione. La spinta decisiva è arrivata con la fine del divieto di balneazione.

Messi di lato barche e carrelli, la spiaggia è stata ripulita e allestita con docce, passerelle, cestini per i rifiuti. I messinesi hanno gradito arrivando numerosi. In realtà la spiaggia del Ringo è sempre stata frequentata da chi abita sul viale della Libertà ma quest’anno si sono aggiunti tanti altri bagnanti che hanno ritrovato una spiaggia libera, attrezzata, a due passi da casa, raggiungibile anche a piedi. Nella domenica di un luglio rovente intorno alle 11 è già affollata. Tanti ombrelloni, famiglie con bambini, si incontrano i vecchi amici e si prende il sole.

Non sono soltanto quelli che abitano sul viale della Libertà, c’è chi arriva dal viale Regina Elena, da Giostra, dall’Annunziata e ci sono anche i turisti. Tutti apprezzano anche se vorrebbero maggiore pulizia della spiaggia e più cestini per i rifiuti. Nella parte dove si trovano le barche, spunta qualche sacchetto abbandonato. «E’ la prima volta che vengo qui, ho letto che era stata migliorata, inoltre è vicino a casa mia, così ho voluto provare – dice Giampiero, 38 anni, mentre sistema ombrellone e telo da mare –. Già si vede dalle numerose persone che è apprezzata un po’ da tutti».

