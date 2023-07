E il 5 agosto apre la galleria Letojanni sulla Messina-Catania

Se per il viadotto Ritiro e la tangenziale di Messina la data da segnare sul calendario è il 25 luglio, quella per la A18 è quella del 5 agosto. Quel sabato sarà alleggerito il peso di una circolazione dimezzata che dura dalla notte tra il 4 e il 5 ottobre del 2015, quando circa 50mila metri cubi di terra, roccia e arbusti vennero giù dalla collina fra le contrade Silemi e San Filippo invadendo l’autostrada a Letojanni. Da allora, la circolazione è stata garantita ricorrendo al doppio senso nella carreggiata lato mare.

Adesso la galleria costruita a monte è pronta e sarà inaugurata, appunto, il 5 agosto. Otto anni dopo la frana. La protezione civile regionale e l’ufficio del Commissario per l’emergenza idrogeologico che a braccetto, dopo un tiramolla su chi fosse incaricato di realizzare i lavori, sono pronti a chiudere il grosso del cantiere.

Il programma di lavori, infatti, prevede, dopo la variante al progetto, la realizzazione non più di un secondo tunnel nella carreggiata di valle, bensì di una sorta di paratia paramassi proprio accanto alla galleria appena conclusa. Un muro che sostiene l’opera realizzata e difende la carreggiata sottostante dalla caduta di massi.

Per tirare su questa barriera e chiudere l’appalto serviranno due mesi. E la carreggiata di valle deve essere chiusa. Ma quando farlo? A questa domanda dovrebbe rispondere soprattutto il Consorzio Autostrade.

Le opzioni sono due. I lavori proseguono in continuità, viene chiusa la carreggiata di valle, il traffico sempre in doppio senso su una sola carreggiata si sposta a monte passando dalla nuova galleria e a ottobre quel tratto di A18 riapre integralmente. Oppure, dopo il 5 agosto il cantiere si ferma. L’autostrada viene riaperta, a doppio senso in entrambe le carreggiate, e i lavori riprendono a settembre. Questo per favorire il traffico dei vacanzieri che non avrebbero la strozzatura a Letojanni e viaggerebbero in sicurezza. In questo caso la fine dei lavori scivolerebbe a novembre, nel cuore del piovoso autunno. Il Consorzio, forse anche dopo un consulto con la Prefettura, dovrà scegliere la soluzione più indolore.

Il costone è stato consolidato usando delle barriere a forma di “X” con al centro degli arpioni lunghi otto metri che affondano dentro il terreno, per trattenerlo. Nelle scorse settimane era stato soprattutto il deputato Pippo Lombardo a sollecitare l’accelerazione del cantiere, interloquendo con il soggetto attuatore del commissario per l’emergenza idrogeologica Maurizio Croce che, ieri, ha annunciato la data della consegna della galleria di Letojanni.