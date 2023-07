Caos Fontanarossa, primi spiragli di luce

L’unica certezza? Al momento è l’incertezza, accompagnata, da una parte, dai disagi che stanno vivendo passeggeri e turisti approdati sull’Isola e, dall’altra, a sentire gli addetti ai lavori, dal massimo sforzo per tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. È la foto scattata dai protagonisti dell’odissea Fontanarossa, mentre lo scalo, a una settimana dall’incendio scoppiato nel Terminal A, naviga sempre a vista, con quattro voli l’ora appoggiandosi sugli altri tre aeroporti siciliani. Ma da ieri con uno spiraglio di luce in più, anzi due. Il primo: Sac, la società di gestione del Vincenzo Bellini, Enac e vigili del fuoco stanno valutando la possibilità di utilizzare una parte del Terminal B, la stessa che ospitò gli screening durante l’emergenza Covid, e come allora dovrebbe essere la Protezione civile, in tempi rapidi, ad allestire tutto ciò che serve. Poi c’è il secondo spiraglio: mentre si lavora all’ampliamento del Terminal C con le tensostrutture – per ospitare più passeggeri e alzare il ritmo dei voli – la bonifica del Terminal A è iniziata, con previsione di apertura graduale, senza aspettare la fine delle operazioni.

La domanda, però, resta: a quando la piena operatività? L’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, non si sbilancia, «per non creare aspettative», ma da quanto apprendiamo, nelle prossime 24 ore lo scalo potrebbe tornare al 50% di efficienza, sgravando così Palermo, Trapani e Comiso. Quest’ultimo aeroporto, fanno sapere dalla Sac, ha già ridotto la mole di voli – per l’emergenza salita da quota 6 a 62 – tanto che il passaggio delle Frecce Tricolori per l’esibizione nel Ragusano non ne ha inficiato l’attività. Quanto all’uso della base militare di Sigonella, chiesto alla Difesa dal presidente della Regione, oggi potrebbe arrivare il disco verde degli americani sull’allestimento del terminal necessario per il check-in dei passeggeri.

