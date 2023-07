Messina, si accendono i riflettori di Rds Summer Festival. Torre Faro isola pedonale

Si accendono i riflettori di Rds Summer Festival e, con essi, per la prima volta quelli dell'arena Capo Peloro, ai piedi del Pilone, nell'area riqualificata dell'ex Seaflight. Due serate da 5 mila spettatori ciascuna e un “villaggio” musicale animato dagli speaker di punta di Rds, da Sergio Friscia (che era stato in città già nelle scorse settimane, nel “box” di piazza Cairoli) al duo di “Tutti pazzi per Rds”, Rossella Brescia e Baz. La festa comincerà con una vera e propria carovana, che con mezzi brandizzati sarà attiva dal pomeriggio nelle spiagge e nelle piazze, portando a bordo performer che coinvolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di svago. Quindi dj set e i live degli artisti “arruolati” per le due serate: stasera toccherà ad Aka 7even, Astol, Baby K e Effetto Domino, domani a Cioffi, Federico Baroni, Niveo e Tommaso Paradiso.

Ieri pomeriggio, a partire dalle 16, chi si era prenotato sul sito di Rds Summer Festival ha iniziato a ritirare i braccialetti-pass al punto accredito di piazza Cairoli. Oggi si potrà fare altrettanto alla rotonda di Granatari, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. In caso di posti ancora disponibili, dovuti ad accrediti non convertiti entro le 19, sarà possibile in serata accedere direttamente all’ingresso, fino ad esaurimento posti.

La parte più complessa (e che potrebbe creare più disagi a chi abita a Torre Faro o vorrebbe raggiungerla a prescindere dal concerto) è quella legata la piano viabilità. Le strade del villaggio saranno chiuse al traffico dalle 17.30 di oggi, fatta eccezione per residenti, ma anche per affittuari e proprietari di immobili di Torre Faro che, esponendo il contrassegno veicolare già rilasciato per l'isola pedonale estiva, avranno la possibilità fino alle 19.30 di raggiungere da via Pozzo Giudeo il parcheggio Torri Morandi, che è dedicato esclusivamente a loro. Un secondo spazio è stato allestito di fronte all’Hotel Capo Peloro, e può ospitare 90 mezzi. Il mezzo più consigliato per arrivare a Capo Peloro per il concerto è l'autobus: L'Atm ha istituito un servizio speciale di navette, che si vanno aggiungere alle linee ordinarie e che partiranno dal capolinea Annunziata. I bus (il costo andata e ritorno è di 4 euro) saranno disponibili a partire dalle 16.30 dal terminal Annunziata e giungeranno attraverso un percorso alternativo (Panoramica-Papardo-Statale) al capolinea di via circuito a Torre Faro, nei pressi della statua di San Pio. Le navette faranno la spola fino all’inizio del concerto, previsto alle 21, anche se potrebbe esserci uno slittamento di orari per i disagi “a catena” provocati dal caos voli a Catania.