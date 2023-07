Intitolata al prof. Salvatore Pustorino, la borsa di studio annuale del valore di 25mila euro dell’Abal

Intitolata al prof. Salvatore Pustorino, associato di Gastroenterologia del Policlinico, scomparso nel 2019 la borsa di studio annuale del valore di 25mila euro che l’Abal (Associazione pro bambini e adulti leucemici di Messina) presieduta da Giovanni Costanzo, ha donato a Flavia Caime giovane specialista in pediatria che presterà la sua attività all’interno del Day hospital di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina, guidato dalla dott.ssa Giusi Zirilli. Stamattina la cerimonia di consegna nell’aula magna “Filippo De Luca” del padiglione NI del Policlinico, alla presenza dei familiari del compianto medico, la moglie Teresa Ferrone Pustorino - anestesista e socia Abal - con i figli Elena, Enrico e Roberto, degli amici e dei tanti colleghi che con lui hanno condiviso anni di impegno professionale. “Una giornata che celebra il ricordo - ha sottolineato il direttore del Dipartimento materno infantile Carmelo Romeo intervenuto in apertura - richiamando l’importanza di una struttura, il day hospital di oncoematologia pediatrica che fin dalla sua nascita, il 9 maggio 2006, è stata sempre supportata da Abal in modo costante e fattivo, in sinergia con l’Università di Messina e l’Azienda Policlinico. Una realtà diventata nel tempo un punto di riferimento per moltissime famiglie, che opera in stretta sinergia con i centri di riferimento regionali di Catania e Palermo, contribuendo a ridurre il fenomeno della migrazione sanitaria. Insieme a lui, la gratitudine del collega Giuseppe Navarra, direttore del dipartimento di Patologia umana, della direttrice dell’Unità operativa complessa di Pediatria Malgorzata Wasnieska e della dott.ssa Zirilli. Al vicepresidente Paolo Sindona il compito di consegnare la borsa di studio, ricordando l’impegno di Abal negli anni: “Non è la prima volta che la nostra associazione sostiene le strutture sanitarie del territorio cittadino e provinciale, con l’erogazione di borse di studio e l’acquisto di strumentazione analitica”, ha detto Sindona. Tra le iniziative più importanti il “Progetto Grazia”, dedicato alla creazione di un centro di trapianto autologo di cellule staminali al Policlinico per la cura di patologie ematologiche neoplastiche sostenuto da una raccolta fondi, in ricordo della dott.ssa Grazia Antonuccio, brillante medica scomparsa prematuramente. Commovente l’intervento di Elena Pustorino che ha ricordato il papà - “uomo di scienza la cui essenza è riuscita a varcare i confini dell’ospedale” - da cui ha ereditato il legame con le radici e la tenacia con la quale raggiungere gli obiettivi prefissati. “Curare spesso, guarire qualche volta, consolare sempre”: queste parole, incise sulla targa donata alla Pediatria del Policlinico e alla dott.ssa Caime, sono il testamento morale lasciato dal prof. Pustorino. “Indossare il camice bianco è una professione e una scelta, un impegno estremamente difficile in un’esistenza fatta di battaglie contro dolore e sofferenza”, ha detto Teresa Ferrone Pustorino ricordando che “guardare alla malattia impone di avere considerazione del malato innanzi tutto come persona e della sua dignità”.