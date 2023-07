Barcellona, detenuto scavalca la recinzione esterna ed evade. Ricerche ancora senza esito

Detenuto evade, scavalcando un muro della recinzione esterna, dalla casa circondariale di Barcellona. La rocambolesca evasione è avvenuta poco prima delle 15 sotto un dice cocente che ha reso quasi deserte le strade che scorrono davanti al carcere il cui antico edificio realizzato nel primo ventennio del 900 fino a qualche anno fa era destinato ad ospedale psichiatrico giudiziario. Le ricerche avviate dal nucleo della polizia penitenziaria fino adesso sono rimaste senza esito. Non si conosce ancora l'identità dell'evaso che ha fatto perdere le sue tracce. A nulla sono valse le ricerche effettuate fino ad ora lungo i muri perimetrali dell'Istituto carcerario. Istituto che conferma la vulnerabilità sia per i precedenti casi di fuga che per l'introduzione al suo interno di telefonini e schede telefoniche di ogni genere.