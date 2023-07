Bruciano le colline di Messina: vasto incendio a Camaro, fiamme anche Casazza e Cataratti. In azione elicotteri e canadair

Il focolaio originario di ieri sera, in zona “Madonnuzza”, sulla collina di Camaro, per via del vento che soffia dalle prime ore di oggi si è allargato, ampliando il fronte fino all’area del torrente Catarratti. Le squadre dei vigili del fuoco sono tutte impegnate, al punto che è stato necessario richiedere rinforzi ai colleghi di Catania.

Di fatto si sta creando un unico, enorme fronte, somma di almeno 5-6 “tronconi”, che vanno dalla zona centro, Camaro e Catarratti (dove è stato necessario evacuare alcune abitazioni a causa dell’esplosione di una bombola), a San Corrado (Gravitelli) fino a Scala Ritiro. Fiamme in diversi altri punti della città, da via Pietro Castelli al torrente Trapani, fino allo Scoppo.

L’elicottero e il canadair in azione da stamattina non sono più sufficienti ed è stato richiesto il supporto di un ulteriore mezzo aereo. La Forestale ha lavorato tutta la notte nella foresta di Camaro (almeno 12-14 gli ettari andati in fumo, ma potrebbero essere di più) e non solo, la priorità e proteggere preventivamente le abitazioni che potrebbero essere minacciate. Per la forestale è arrivata in rinforzo anche una squadra da Rometta.