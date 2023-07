Terme Vigliatore, aveva devastato il bar e ora è in cura

È stato disposto l’allontanamento dalla circoscrizione territoriale del Comune di Terme Vigliatore per il sessantatreenne A.B., che alle 18 di martedì scorso ha devastato il bar Saitta di via Nazionale con una spranga di ferro, demolendo in pochi minuti vetrine, porte, banchi frigo, registratore di cassa ed altri arredamenti della storica attività commerciale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per aggressione nei confronti di terzi e contro il patrimonio pubblico e privato, nella giornata di ieri è stato sottoposto a colloquio con i responsabili sanitari del dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Barcellona, in quanto lo stesso risulta in cura e sotto la tutela della struttura sanitaria pubblica. In attesa dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, che ha già recepito il fascicolo prodotto dai carabinieri della compagnia di Terme Vigliatore, intervenuti subito dopo i fatti agli ordini del comandante Antonio Sottile, l’uomo è stato trasferito a Naso nell’Unità operativa semplice distrettuale dell’Asp. La decisione non è stata presa in maniera coattiva, tuttavia il ricorso alle cure e al trattamento presso la Rems-Cta del comune nebroideo è apparso indispensabile.

