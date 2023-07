Messina, tutti in fila per l'Rds Summer Fest: al via la consegna dei braccialetti

E' iniziata, come previsto, la consegna dei braccialetti "passepartout" per partecipare all'Rds Summer Fest in programma a Capo Peloro domani e sabato sera.

Come è noto, per ritirare il braccialetto, serviva aver prenotato la propria presenza sul sito di Rds per poter avere accesso all’evento in uno o in entrambe le serate. Una prenotazione che per la tappa di Messina è durata un “amen” perchè in due ore erano stati bruciati tutti i “biglietti”.

Il braccialetto con “qr code” dovrà essere necessariamente ritirato e servirà per poter materialmente fare ingresso nell’arena. Il braccialetto sarà utile anche per coloro che si avventureranno (il termine non è affatto casuale) con l’auto nella zona di Torre Faro. Infatti, come prevede l'ordinanza Comune, chi è accreditato, mostrando il braccialetto, potrà avere accesso al parcheggio di Torri Morandi.

Al punto accredito allestito nel chiosco della radio a Piazza Cairoli oggi dalle 16 alle 22 sarà possibile convertire il QR code ricevuto via mail e ottenere il braccialetto pass che permetterà di accedere al villaggio. Domani quest’operazione sarà possibile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 alla rotonda di Granatari. Sabato, invece, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

In caso di posti ancora disponibili, dovuti ad accrediti non convertiti entro le 19, sarà possibile in serata accedere direttamente all’ingresso fino ad esaurimento posti.