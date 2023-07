Messina, incidente sul corso Cavour: auto finisce contro una cabina di servizi telefonici. Tre feriti

Incidente questa sera sul corso Cavour, all'angolo con la Via Santa Maria La Porta: a scontrarsi due auto. Uno dei mezzi, dopo aver superato la corsia preferenziale, è andato a sbattere contro una cabina di servizi telefonici. Feriti il conducente e due altri passeggeri, trasportati in ospedale. Sul posto la polizia municipale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Pare che le due auto procedessero nella stessa direzione, nord-sud, quando si sono toccate e una delle due ha sbandato. Si conferma dunque la pericolosità del corso Cavour, l'arteria con il maggior numero di incidente degli ultimi anni. Tanto che proprio recentemente l'Amministrazione comunale ha deciso di invertire i sensi di marcia in alcune traverse, dopo piazza Antonello.