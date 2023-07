Messina, il caldo torrido fa una "vittima" eccellente: il tram si "ferma" a Villa Dante

Il caldo torrido fa una "vittima eccellente": la tranvia. Una parte di binario si è letteralmente sollevata dal proprio asse, all'altezza di via Bonino, intorno alle 15 di oggi. Gli operatori di Atm Spa sono già al lavoro per ripristinare il tracciato. Nel frattempo il servizio di tranvia, come comunicato dalla stessa Atm Spa sul proprio sito web, viene parzializzato al Capolinea Villa Dante. La tratta Zir-Villa Dante viene sostituita dal servizio navetta Bus Velocittà 28.