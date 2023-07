Messina, giovane condannato a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale

Si è concluso con la condanna alla pena di 6 anni e 6 mesi il processo nei confronti di un giovane che doveva rispondere di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che, all’epoca, aveva 18 anni. La sentenza è della Prima sezione penale del Tribunale (presidente Maria Eugenia Grimaldi, giudici Antonella Crisafulli e Alessandra Di Fresco) che ha condannato il giovane all’epoca ventenne, anche al risarcimento del danno alla parte civile.

La vicenda si è consumata una sera di agosto del 2020 nella zona sud di Messina. Il giovane, come contesta l’accusa, avrebbe portato la ragazza in un luogo isolato e quando lei aveva cercato di andare via l’avrebbe strattonata costringendola a rientrare in auto per avere un rapporto sessuale. Come ricostruito nel corso del processo, i due ragazzi si conoscevano da tempo, ad un certo punto l’intesa tra loro era diventata sempre più intensa fino ad avere dei rapporti sessuali. Il susseguirsi di incontri avevano suscitato nella ragazza l’aspettativa che quel particolare rapporto con il giovane si trasformasse in una relazione sentimentale vera e propria. Il rapporto però non ebbe un’evoluzione di questo tipo, così nel mese di agosto la ragazza decise di chiudere la storia e troncare ogni tipo di contatto con il giovane arrivando anche a bloccarlo sui vari social. Lui però avrebbe cominciato ad inviarle messaggi ai quali lei non aveva risposto. Quella sera d’agosto del 2020, dopo vari messaggi, lei decise di incontrarlo per ribadire la volontà di chiudere ogni rapporto con lui.

