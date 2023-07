Incidente a Santa Teresa, 18enne lotta tra la vita e la morte: appello dei genitori per donare sangue

Lotta tra la vita e la morte la 18enne di Santa Teresa di Riva rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale di lunedì sera sul lungomare della cittadina jonica. La giovane, che nell’impatto ha perso la bimba di sette mesi che portava in grembo, si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico “Rodolico-San Marco” di Catania e la prognosi resta riservata.

I familiari hanno lanciato un appello urgente per raccogliere sangue del gruppo 0 Rh negativo, necessario per effettuare le trasfusioni alla ragazza, con l’invito a chiunque volesse donare il sangue a contattare il numero telefonico 392-7445660 o recarsi da oggi all’Edificio 7 del Policlinico etneo, dalle 8 alle 12, per il prelievo.

L'azienda sanitaria precisa che per effettuare la donazione è necessario esibire un referto precedente da parte di chi è già donatore di sangue, mentre in caso contrario bisogna mostrare le analisi che escludono la sussistenza di patologie che impediscono la donazione. Tante persone, in queste ore, stanno rivolgendo messaggi di affetto e vicinanza alla 18enne per la sua gravidanza interrotta tragicamente e sperano che possa riprendersi al più presto superando il brutto momento che sta attraversando.