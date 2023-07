Messina, crollo alla Casa di Cura: assolto l’ing. Porcino

Dieci anni di calvario giudiziario, alle fine l’ing. Fabio Porcino è stato assolto. Il Tribunale di Messina, invece, ha condannato a una pena di due anni Giovanni Raineri.

La vicenda, dalla quale è scaturito il processo che ha riguardato il progettista e il titolare di un’impresa edile, avvenne nel 2013. Era la mattina del 13 settembre allorché, all’interno della Casa di cura Cristo Re, una notevole porzione d’intonaco si staccò dal tetto, proprio nel momento in cui un cardiologo della struttura sanitaria messinese stava visitando un paziente. I pezzi staccatisi dal soffitto colpirono il professionista alla testa, alle spalle e al torace e il medico perse conoscenza, proprio a causa delle ferite e dello choc riportato. Immediati i soccorsi da parte dei colleghi presenti nelle stanze vicine. Al medico fu rilasciata una prognosi di trenta giorni, essendo state riscontrate fratture allo zigomo e alle costole, oltre che trauma cranico e toracico. Sul posto intervennero i vigili del fuoco e i carabinieri e fu avviata l’inchiesta per capire le ragioni del grave incidente. In quel momento, erano in corso lavori di ristrutturazione dei locali della Casa di Cura. Dopo anni, vennero rinviati a giudizio Giovanni Raineri, 52 anni, e l’ing. Fabio Porcino, 65 anni. L’accusa imputava all’uno, quale titolare della ditta esecutrice, e all’altro, quale direttore dei lavori, di aver «omesso di eseguire i suddetti lavori a regola d’arte e, in particolare, abbattendo alcune pareti divisorie e omettendo di applicare contestualmente alle pareti un supporto che ne sostenesse il peso, determinavano il crollo di un tratto di parete sospesa all’interno dell’ambulatorio di Cardiologia».

La sentenza, pronunciata dal Collegio giudicante presieduto dalla dottoressa Sergi, ha scagionato da ogni accusa l’ing. Porcino.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina