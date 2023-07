Nautico “Caio Duilio”, si va a vele spiegate: sono ventinove i centisti

Sono pronti a spiegare le vele per salpare verso un mondo professionale fatto di successi (molti allievi trovano prestissimo lavoro), portando con sé il bagaglio di conoscenze ma soprattutto la grande capacità di sapersi mettere in discussione in qualsiasi situazione. Anche quest’anno, le alunne e gli alunni dell’Istituto tecnico trasporti e logistica “Caio Duilio” sono riusciti a rendere onore a uno dei poli d’eccellenza nel panorama scolastico della città. Sono 29 i centisti, 11 dei quali con lode su 165 maturandi: un risultato che corona un percorso di studi segnato dall’esperienza della pandemia e dunque più impegnativo, nel quale gli studenti hanno dato prova di grande impegno e spirito di resilienza, manifestando la volontà di mettere a frutto il proprio talento. Il 17,6% dei candidati – nell’ambito dei quattro indirizzi di studio (Capitani, Macchinisti, Logistica e Costruttori navali) – ha ricevuto una valutazione eccellente durante tutto il quinquennio; oltre ai centisti infatti, altri 27 candidati (pari al 16,3% dei maturandi) hanno sfondato il muro dei 90/100.

«Sono numeri che rappresentano il giusto tributo al lavoro svolto con professionalità dai docenti», ha dichiarato la dirigente Daniela Pistorino, che ha sempre affiancato i suoi ragazzi nelle varie attività svolte durante l’anno, alimentando un proficuo dialogo con docenti, famiglie, enti e istituzioni del territorio.

E per il 2023-24 tante nuove sfide attendono la scuola, prima fra tutte l’assegnazione di nuove aule per una migliore sistemazione della comunità; fra le ipotesi si fa strada quella dell’Istituto don Bosco di via Brescia, dove potrebbero essere collocate alcune classi.

Questi gli studenti che hanno conseguito il cento con lode:

