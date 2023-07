Milazzo, spiagge sporche: ultimatum alla ditta che cura l’appalto

Non sta funzionando a dovere la pulizia delle spiagge e dei terrapieni. Non solo perché nelle spiagge non si vede personale della ditta appaltatrice, come segnalato dal consigliere comunale di opposizione, Damiano Maisano, ma anche perché non viene svolto neppure il servizio di svuotamento dei cestini che, ovviamente per le migliaia di presenze di bagnanti in queste giornate di canicola nell’arenile di Ponente, ben presto si riempiono di rifiuti di ogni genere. Anche perché lì non sempre viene fatta l’indifferenziata. Addirittura lo svuotamento degli stessi dovrebbe avvenire due volte al giorno. Ieri invece la situazione che si è presentata nelle prime ore del mattino era desolante. Al punto tale che oltre alle proteste di chi èsvolge il ruolo di opposizione dell’Amministrazione e di diversi cittadini, a “sbottare” è stato il sindaco Pippo Midili.

«Una città turistica non può permettersi un tale biglietto da visita – ha detto il primo cittadino –. Domattina (oggi ndr) convocherò la ditta pretendendo spiegazioni. E non basterà applicare le penali. Se non avremo un riscontro immediato chiuderemo subito il rapporto per inadempimento. Quello che noto ormai da qualche giorno è assurdo, perché nonostante ci sia un’attività programmata con scadenze da rispettare, la pulizia delle nostre spiagge presenta criticità. Non lo consentirò più e occorre uscire subito da questo corto circuito. Il capitolato d’appalto parla chiaro: devono esserci un certo numero di persone da impiegare per l’espletamento del servizio di pulizia e mantenimento delle spiagge e per lo svuotamento e la pulizia dei trespoli e che deve essere garantito il servizio di pulizia dei terrapieni e dell’arenile, con la cadenza prevista contrattualmente e con l’impiego di persone e mezzi non utilizzato nel servizio di mantenimento. E aggiungo che non basterà eseguire un intervento straordinario ma occorre pianificare azioni finalizzate a mantenere gli arenili puliti».