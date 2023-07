Messina: lavori nei licei Archimede, Seguenza e Maurolico: 19 proposte e lavori da novembre

Tre scuole da rifare e 19 offerte. È più chiaro il quadro degli appalti con i quali saranno rimessi in sicurezza i licei Archimede, Maurolico e Seguenza alle prese con problemi di adeguamento alle norme sismiche. La Città Metropolitana ha affidato all’Urega l’incombenza della gara d’appalto integrato con il quale si arriverà in autunno ai lavori che dovrebbero durare dai due ai tre anni.

Ai primi di giugno, nel breve volgere di una settimana, Palazzo dei leoni ha pubblicato tutte e tre le gare. A fine mese, sono scaduti i termini e per due delle scuole si sono presentate sei candidati, per la terza, sono sette. Si tratta per lo più di associazioni temporanee di imprese che hanno fatto sinergia attorno alle due specifiche, quella della progettazione e quella della costruzione. E in queste settimane è stata conclusa l’analisi da parte delle tre commissioni regionali delle offerte economiche, ma ora si passerà alla valutazione delle buste tecniche ed essendo una gara in cui viene premiata la proposta economicamente più vantaggiosa, e non quella solo più bassa, ecco che il contenuto della proposta con le soluzioni proposte diventa essenziale.

Non è prevista una premialità per chi dovesse proporre un tempo di realizzazione più basso di quello previsto per ciascuna scuola (sempre fra i due o tre anni), ma saranno apprezzate le soluzioni che riusciranno a gestire al meglio l’uscita programmata e cadenzate dalle classi per far posto al cantiere.

Il cronoprogramma, dettato dalle stringenti restrizioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede che entro il 15 settembre l’emissione da parte della Città Metropolitana dei provvedimenti di aggiudicazione. Poi, altra “milestone” entro il 30 novembre devono partire i lavori. Nei due mesi e mezzo dovrà essere realizzato il progetto definitivo delle tre attività.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina