Movida estiva a Roccalumera, Lombardo impartisce le regole: musica nel weekend consentita fino alle 3

Orari più lunghi del previsto a Roccalumera per la movida estiva. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è promuovere l’imprenditoria turistica, ricettiva e commerciale per valorizzare il territorio, ma allo stesso tempo tutelare residenti e villeggianti dall’inquinamento acustico attribuibile nel periodo estivo a bar, ristoranti, stabilimenti balneari, che possono provocare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone. Rispetto a quanto preannunciato, il sindaco Giuseppe Lombardo ha cambiato le intenzioni iniziali e con un’ordinanza firmata venerdì scorso ha definito gli orari in deroga, considerata la notevole frequentazione da parte di numerosi avventori, specialmente nei fine settimana e durante le aperture serali e notturne, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che organizzano intrattenimenti musicali con diffusioni sonore anche all’esterno.

Il provvedimento sindacale stabilisce che l’emissione sonora nei pubblici esercizi che svolgono intrattenimento musicale è consentita dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 2.30, mentre dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 3, per il periodo estivo e comunque fino al 30 settembre. Fissati anche i valori massimi di emissioni sonore, pari a 65 decibel dalle 18 alle 22 e 55 decibel dalle 22 fino al termine delle attività, come come stabilito nel 2022. Inizialmente, era stato anticipato che le fasce orarie per la musica sarebbero state dalle 18 all’1.30 dal lunedì al venerdì e fino alle 2.30 nel fine settimana (l’ordinanza del 2022 imponeva lo stop tutti i giorni all’1), ma nel provvedimento finale la chiusura è slittata di un’ora. Lombardo ha inoltre ordinato che a partire dalle 21 la vendita di bevande da asporto deve avvenire mediante sbicchieramento in bicchieri monouso, mentre la somministrazione di bevande ai clienti può avvenire fino a 30 minuti prima della chiusura.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina