Messina, un vigilante salva la vita a un turista con il massaggio cardiaco

Nei giorni scorsi personale KSM in servizio agli imbarchi dei mezzi veloci ha salvato la vita a un turista napoletano, 50enne, che aveva un infarto in corso. Nello specifico il turista si trovava nella sala d'attesa del molo Rizzo in attesa dell'aliscafo per Villa San Giovanni quando ha accusato un malore. La moglie ha subito richiamato l'attenzione dei presenti e la guardia giurata Nicola Conte dell'istituto di vigilanza KSM abilitato alle manovre BLSD, resosi conto di quanto stava accadendo all'uomo, si è subito adoperato prontamente per effettuare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo del personale medico del 118. L'uomo è stato successivamente trasportato in codice rosso in ospedale e sottoposto a intervento per il posizionamento di due stent cardiaci. La prontezza e la preparazione del vigilante nonché la profonda conoscenza delle manovre rianimatorie hanno consentito di salvare la vita al turista napoletano.