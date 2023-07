Messina, secondo PalaGiustizia: volata finale. L’acquisto già a fine mese

Venticinque anni dopo l’avvio della procedura, stavolta, si dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. La realizzazionea Messina di un secondo palazzo della Giustizia in città, sta diventando sempre più concreta.

Già nel corso di questa settimana potrebbe consumarsi il passaggio del voto del Consiglio comunale sull’acquisto dell’ex Cassa di risparmio e l’ex Banca di Roma. Saranno questi due edifici storici ad ospitare gli uffici “satellite” (dedicati al civile) di Palazzo Piacentini. L’intesa è stata sancita il 21 settembre scorso, ma in questi 10 mesi sono state sbrigate diverse pratiche amministrative necessarie ad arrivare alla stipula della compravendita.

C’è stata per la verità anche l’impasse del giudizio di congruità dell’Agenzia delle Entrate che tarda ad arrivare, ma che sarà superato con l’intervento di un perito esterno che si occuperà di valutare se la cifra proposta dalla società, cioè 16,9 milioni di euro, sia quella più opportuna. Una decisione, quella di affidarsi al giudizio di un perito, che comprime i tempi della definizione dell’acquisto.

Addirittura alla fine del mese si dovrebbe arrivare al rogito, prima, invece, un passaggio in Giunta, e il voto del Consiglio che diventa determinante. Domani il sindaco ha chiesto di vedere i capigruppo proprio per illustrare i temi dell’operazione che va ricordato passano da un mutuo con Cassa depositi e prestiti di una ventina di milioni di euro che il Comune ha ottenuto nei primi anni di questo secolo, proprio per poter realizzare il secondo PalaGiustizia.

Dopo diverse ipotesi e trattative, si è giunti all’avvio della procedura di manifestazione di interessi lanciata dalla Patrimonio Messina nell’agosto del 2021 alla quale risposero le due aziende che avevano acquisito la Cassa di Risparmio e la Banca di Roma, chiuse oramai da quasi un decennio.

