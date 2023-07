Messina: Jaci, il “Tecnico-classico” che apre tante strade. Ventidue i centisti, in cinque con la lode

Una scuola capace di coniugare il prestigio della tradizione e la modernità: anche per lo “Jaci” è tempo di bilanci, particolarmente positivi soprattutto alla luce dei risultati conseguiti alla maturità. Sono 22 i centisti, 5 dei quali con lode, al termine di una prova d’esame sostenuta brillantemente da studentesse e studenti dell’Istituto d’istruzione superiore diretto da Maria Rosaria Sgrò; fra questi anche gli adulti del percorso d’istruzione Afm, che grazie alla competenza e stabilità del corpo docenti è diventato un fiore all’occhiello cittadino.

Un percorso formativo integrato ormai consolidato quello del “tecnico classico”, come la stessa dirigente ama definire la sua scuola, dove oltre ai corsi in amministrazione finanze e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo e relazioni internazionali per il marketing (quest’ultimo associa alle competenze giuridiche ed economiche, lo studio delle lingue inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese) nell’ambito del settore tecnico economico e Servizi per la sanità e assistenza sociale, ottico e odontotecnico in quello professionale, vengono proposti numerosi progetti culturali formativi e professionalizzanti.

Tra i Pcto più importanti condotti nel corso dell’anno scolastico 2022/23, ci sono le crociere d’istruzione (per il biennio e il triennio) nell’ambito del progetto “La Rotta di Ulisse”, per un approfondimento delle tematiche relative alla geografia del territorio, nell’ambito dell’indirizzo turismo e relazioni internazionali; lo Jaci è stato inoltre protagonista di un concorso sulle competenze della lingua cinese organizzato a Catania.

Nuove importanti sfide attendono l’Istituto per il prossimo anno scolastico: al via il percorso quadriennale del Piano nazionale sperimentale del Ministero dell’Istruzione e del merito aperto a indirizzi liceali e tecnici per studentesse e studenti dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing; una sperimentazione che vedrà l’ampliamento dell’offerta dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Per il serale la dirigente Sgrò auspicherebbe invece, entro tempi non lunghi, di poter attivare i corsi di ottico e odontotecnico. Tra i progetti sostenuti dai fondi del Pnrr previsto, oltre alla realizzazione di un’aula immersiva e una modulare dotata di strumentazioni tecnologiche innovative, l’avvio di un importante percorso d’inclusione rivolto a tutto l’Istituto, che vanta una presenza di alunne e alunni stranieri pari circa al 15% dell’intera comunità scolastica.

Questi i centisti con lode: Hiruni Moragahawattegedera, Gioele Catanzaro, Andrèe Yvonne Passannante, Diana Anamaria Sulfaro, Mariacarmela Famà.

Ed ecco gli altri centisti: Gabriele Alaimo, Fabrizio Pio Barbaro, Giuseppe Di Rosa, Marco Crupi, Federica Galli, Chiara Pandolfino, Alessia Arena, Giovanna Caruso, Alessandra Oteri, Maria Letizia Zaccone, Annamaria Calabrò, Giada Merlino, Maria Pagano, Patrick Sanciolo, Nicko Villalobos, Antonia Cataldi, Paolo Cavallaro.