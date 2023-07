Buio pesto in città nelle traverse a monte del Viale San Martino. Non è la prima volta che il problema si verifica in centro. Soprattutto nei mesi scorsi alcune strade attorno a piazza Duomo e al Teatro Vittorio Emanuele erano rimaste completamente al buio. Questa vola il disagio dovrebbe essere legato alla cabina di Cairoli, che ha un problema. Domani i tecnici interverranno alla ricerca del guasto.