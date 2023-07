Taormina, nubi sul Palacongressi. Società vince ricorso al Tar

Altro colpo di scena sul Palazzo dei congressi. Dopo la revoca da parte dell’Amministrazione De Luca del bando di gara che aveva portato nei mesi scorsi all’assegnazione dei servizi ad Aditus, il Tar di Catania (Quinta sezione) ha accolto adesso un ricorso proprio da parte della società nei confronti dei provvedimenti assunti di recente dal Comune. L’Ente, oltre ad aver annullato la gara in oggetto, nei giorni scorsi si era fatto riconsegnare le chiavi, aveva anche apposto i sigilli al bene e lo aveva chiuso per effettuare delle verifiche e relativi interventi riguardanti la vulnerabilità sismica.

Sulla procedura in questione Aditus ha fatto ricorso, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Piacentini e Marta Mazzù, contro il Comune di Taormina, difeso dall’avvocato Carmelo Moschella. Aditus ha chiesto, con questo ricorso, l’annullamento in particolare della determinazione dirigenziale con la quale il Comune aveva revocato tutti gli atti di gara e quindi l’affidamento in concessione dei servizi di promozione e gestione delle attività congressuali e di organizzazione degli eventi da svolgere nella struttura comunale “Palazzo dei congressi” all’operatore economico R.T.I. orizzontale tra la società Aditus s.r.l. (capogruppo mandataria e la società Momento s.r.l.). Il Tar ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati.