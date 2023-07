Scontro auto-bici a Capo d'Orlando, un 81enne in gravissime condizioni

Grave incidente stradale stamattina in pieno centro a Capo d’Orlando. Un 81enne si trova in gravissime condizioni per una vasta emorragia cerebrale e traumi diffusi riportati a causa dell’impatto tra la sua bibicietta e un’autovettura. L’uomo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata Militello dove i sanitari hanno prestato le prime cure del caso e quindi hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Papardo di Messina. A Sant’Agata è quindi giunto l’elisoccorso per il trasporto del paziente.