Messina, sulla spiaggia di Briga costruito un gazebo abusivo. Intervento della municipale

C’è una parte della città che non riesce proprio ad abituarsi all’uso pubblico di spazi riconsegnati alla fruizione di tutti i cittadini. A Briga Marina un gazebo è stato realizzato in legno nel bel mezzo della spiaggia. Avrebbe dovuto essere un luogo di ricovero per le barche o per chi aveva pensato di potersi ritagliare uno spazio tutto per sé vista mare. Questa mattina il commissario Giovanni Giardina ha fatto scattare la demolizione e il sequestro del materiale. Sempre a Briga è stato demolito un campo da beach-volley abusivo.

Nella spiaggia del Ringo invece che è stata pulita e aperta ai bagnanti da poco più di un mese sono comparse nuovamente le catene e i sistemi di traino per le barche che ormai da anni vengono posizionate in quella porzione di arenile. In molti punti non è nemmeno possibile arrivare al mare tant’è il numero di barche che sono sistemate in una sorta di rimessaggio di fortuna. . Indignato il sindaco per le reiterate azioni di contrasto alla pubblica fruizione di luoghi molto belli come quello del Ringo che,dopo diversi anni nei quali l’acqua risultava inquinata e quindi la zona sostanzialmente inutilizzabile, è stato riconsegnato alla città. Due settimane fa alcuni giovani sono stati sorpresi mentre allestivano una grigliata sulla spiaggia con il fumo che aveva letteralmente invaso tutto il viale della Libertà.