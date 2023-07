La disavventura di due messinesi a Santorini, volo di rientro negato a causa di una benda

Bloccati in Grecia per una notte, costretti a non salire sull'aereo di cui avevano i biglietti solo per una benda a una gamba. E' l'incredibile disavvenura accaduta a due ragazzi messinesi nei giorni scorsi. Tutto inizia il pomeriggio del 10 luglio quando il giovane messinese, in compagnia della fidanzata, è vittima di un incidente con lo scooter, noleggiato a Santorini per muoversi. Nulla di grave per il ragazzo che viene regolarmente medicato in ospedale. Gli vengono applicate delle bende per le escoriazioni riportate alla gambe. Il giorno dopo la coppia si presenta in aeroporto, ma a quel punto cominciano i problemi. Il giovane, vistosamente zoppicante, viene fatto accomodare su una sedia per essere trasportato in aereo. Ma a quel punto il personale dell'aeroporto chiede al ragazzo tutta la documentazione medica. Il giovane fa presente che sono solo escoriazioni e che sotto quelle bende non c'è nulla di grave e che lui può far tranquillamente a meno della sedia a rotelle. Nulla però convince gli addetti alle partenze che a quel punto impediscono ai due giovani messinesi di prendere il volo WizzAir dell'1.05 di cui avevano regolarmente il biglietto. Gli animi si surriscaldano e i due messinesi vengono fatti uscire dall'aeroporto in piena notte (oltre il danno anche la beffa). Tutto fortunatamente si è risolto il giorno dopo, quando i due giovani si sono ripresentati in aeroporto senza sedia a rotelle, acquistando un altro biglietto per un volo che li ha portati a Bari da dove hanno preso un treno per rientrare a Messina. Tipico esempio di una burocrazia che troppo spesso è attenta a procedure senza badare alla vera sostanza delle problematiche.