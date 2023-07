Incidente autonomo questo pomeriggio (15 luglio 2023) sulla A20, al km17,100. Per cause in corso d'accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto. Sul posto il personale del servizio medico d'urgenza "118" che ha prestato le prime cure al conducente dello scooter e lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia stradale per gli accertamenti di rito.