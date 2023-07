Santa Lucia del Mela, tutti insieme al torneo "Rioni Cup" per donare un defibrillatore

In campo con il cuore e per una giusta causa. Lo sport costruisce solide iniziative sociali a beneficio della collettività. È in corso il torneo di calcio a 5 “Rioni Cup” nel Polo sportivo di Santa Lucia del Mela. L'evento si sta svolgendo nel nuovo campetto di calcio "Sergio Marchese" e stanno partecipando 8 squadre, una per ogni rione di Santa Lucia: Serri, Piazza Facciata, Santacroce, Ghiazza, Pattina, Timpanara, Annunziata e Mulinello, che già dallo scorso lunedì 10 luglio e sino domenica 16 si contenderanno la vittoria finale. L'appuntamento, oltre all'aspetto sportivo e di condivisione, ha anche l'obiettivo di lanciare un importante messaggio sociale.

In occasione del torneo, l'assessore allo Sport , Benedetto Merulla ha infatti avviato una piccola raccolta fondi, pari al contributo di 1 euro, a cui stanno partecipando non solo gli spettatori, ma anche l'intera comunità, per l'acquisto di un defibrillatore da donare al Polo sportivo luciese che potrebbe salvare vite. L'evento è altresì organizzato da Marco Siracusa. Ad oggi, il torneo sta riscuotendo successo grazie alla presenza di numerosi spettatori. L’obiettivo è dunque vicino al traguardo.