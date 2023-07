Paura a Sant'Agata Militello: scoppia un incendio in una scuola in disuso

Fiamme nella notte a Sant'Agata Militello, nelle popolose contrade cittadine di Capita e Terreforti. L'incendio ha interessato in particolare l'area dell'ex scuola materna comunale Capita, ormai in disuso da anni. In fumo la folta vegetazione presente nel piazzale e lungo le recinzioni. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento santagatese. Gli stessi residenti sono quindi intervenuti con l'ausilio di mezzi di fortuna. Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto le abitazioni vicini. In corso da parte dei tecnici del comune le verifiche sui danni provocati dall'incendio.