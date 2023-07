Fiumi di droga a Messina, l’accusa chiede pesanti condanne

Condanne pesanti richieste dall’accusa al processo per i 12 giudizi abbreviati dell’operazione chiamata “Chanel”, sull’invasione della città da fiumi di droga. Davanti alla gup Monia De Francesco è stata la pm della Dda Liliana Todaro a formularle.

In questa tranche sono coinvolti Giovanni Cacopardo, Antonino Settimo, Paolo Settimo, Salvatore Culici, Alessandro Cucinotta, Giovanni De Cicco Cuda, Antonino Familiari, Giovanni Nucera, Antonino Fichera, Giuseppe Castorino, Graziano Castorino. Per altri due, Rosario Abate, e Giovambattista Cuscinà, si è già aperto l’iter del dibattimento con rito ordinario.

Le richieste di pena del pm Todaro: 20 anni per i due Settimo e Cacopardo, 14 anni per Cucinotta, 6 anni per De Cicco, 3 anni per Fichera, 4 anni per i due Castorino, 14 anni per Culici, 2 anni per Familiari e Nucera.

Fanno parte del collegio difensivo gli avvocati Salvatore Silvestro, Alessandro Trovato, Pietro Pollicino, Antonino Curatola, Girolamo Curti, Andrea Alvaro, Salvatore Cannata, Antonello Scordo, Carla Grillo, Pier Paolo Emanuele, Cinzia Panebianco e Giuseppe Bonavita. La gup De Francesco ha stilato un calendario fino a settembre per consentire tutti gli interventi difensivi.

La polizia, coordinata dalla Dda, con questa indagine ha scoperto un grosso giro d’affari legato al narcotraffico a Camaro e Santa Lucia sopra Contesse, con sconfinamenti in provincia di Messina e Catania, oltre a due canali di rifornimento in Calabria.

