Estate e mobilità a Messina: in notturna previsto uno "Shuttle" ogni 30 minuti

In vista dell'imminente stagione estiva e per dare supporto alla movida cittadina, a partire dal 14 luglio ATM potenzierà il servizio “Shuttle” notturno per tutto il periodo estivo. La frequenza delle corse sarà aumentata nella fascia oraria compresa fra le 22,30 e le 5 del giorno successivo, rendendo disponibile così un mezzo ogni trenta minuti, in partenza dai capilinea.

Il potenziamento rientra nell’ambito del programma di incentivi all’uso dei mezzi pubblici, soprattutto durante la fascia oraria notturna, nelle zone molto frequentate dai messinesi durante il periodo estivo per alleggerire il traffico cittadino e rendere più sicure le strade nel periodo vacanziero.

“Si tratta di un ulteriore sforzo messo in campo dalla nostra azienda – afferma Giuseppe Campagna, presidente di ATM Messina – al fine di fornire un servizio efficiente ai nostri utenti. Si rivolge in modo particolare ai giovani affinché possano usare il mezzo pubblico evitando di utilizzare l’automobile”.