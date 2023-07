Saponara centro virtuoso per la raccolta differenziata

Con l’84,5% il Comune di Saponara è stato inserito tra i centri virtuosi in occasione della trentesima edizione del concorso “Comuni Ricicloni” di Legambiente. La classifica è stata stilata in base alla produzione procapite di rifiuto secco residuo. Si aggiunge un altro tassello in chiave eco-sostenibile. La raccolta della frazione organica è fondamentale perché offre un contributo essenziale alla massimizzazione dei tassi di raccolta differenziata. Non solo, più ad ampio raggio, avviando i rifiuti organici e le bioplastiche compostabili negli impianti di trattamento si ottiene il compost (o ammendante compostato), una soluzione utile a restituire, a costi contenuti, sostanza organica e fertilità ai terreni, permettendo alla filiera agricola nazionale di ridurre la propria dipendenza dai concimi chimici.

In questo circolo virtuoso, l’amministrazione comunale continua a fornire il proprio valido contributo. "Saponara è uno dei 629 comuni italiani “Rifiuti free” dell’edizione Comuni Ricicloni 2023, che grazie ai cittadini continua a contribuire a contenere i quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento - dichiara l’assessore all’Ambiente Nicola Donato -. Ma ancora c’è molto da fare e da migliorare. Questo riconoscimento deve infatti essere uno sprone per fare sempre meglio e far capire a tutti i cittadini che i nostri gesti quotidiani sono fondamentali per migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata".