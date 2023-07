Sant’Agata Militello, traguardo più lontano per il porto

Venticinquesimo sopralluogo della commissione per il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera al Porto dei Nebrodi di Sant’Agata Militello, presieduta dall’ingegnere Massimo Geraci, con gli ingegneri Paolo Ravera e Silvio Lacquaniti. Presenti il direttore dei lavori, architetto Giovanni Lo Cascio, l’ingegnere Yuri Festanio e il geometra Giuseppe Rifici per l’impresa, il sindaco Bruno Mancuso e il geometra Claudio Frusteri, dell’Ufficio tecnico comunale, collaboratore del Rup, ingegnere Basilio Sanseverino.

L’organo tecnico ha certificato stati d’avanzamento lavori per 24.126.288 euro, la cui ultima emissione risale a febbraio, riscontrando «lavorazioni in forte ritardo e la curva della produzione reale vistosamente discostata da quella del programma esecutivo presentato». Già in itinere quindi una nuova dilazione dei tempi, dopo il precedente termine formalmente scaduto il 19 giugno. A fine maggio scorso, infatti, l’impresa esecutrice Sostenia aveva presentato la seconda istanza di «protrazione dei tempi contrattuali in regime di consegna parziale dei lavori», sottolineando il persistere di criticità attribuibili alla stazione appaltante, già evidenziate nella precedente istanza, e chiedendo ulteriori 180 giorni che «in condizioni ideali – scrive la ditta – sarebbero necessari per l’ultimazione dell’opera». La proroga sarà concessa per 170 giorni, a fronte della rinuncia della ditta alle riserve iscritte nel registro di contabilità e dell’impegno ad incrementare la produzione per la definizione delle opere rimanenti. A breve, sarà dunque formalizzato il nuovo atto transattivo, come già accaduto nel passato, che porterà il nuovo termine di ultimazione al 6 dicembre prossimo.

