Panarea dice no all’ordinanza anti-movida: insostenibile

L’ordinanza del sindaco di Lipari Riccardo Gullo, tendente a frenare la “malamovida” con tutta una serie di restrizioni, continua a fare discutere. L’ultima presa di posizione arriva dall’isola di Panarea con una nota indirizzata al prefetto di Messina e a firma dell’imprenditrice turistica Angela Mascolo. «È il secondo anno di mandato del sindaco Riccardo Gullo - scrive - e per noi operatori turistici le restrizioni, legate alla stagione estiva, continuano ad aumentare e a diventare insostenibili. Considero l’ordinanza di questa estate eccessivamente dura e repressiva, soprattutto considerando il pochissimo tempo che abbiamo a disposizione per poterci riorganizzare e reinventare dopo questa batosta inferta all’ultimo minuto. Come possiamo oramai fare fronte all'investimento fatto per questa estate? Perché essere costretti a licenziare parte dei nostri dipendenti?». L’imprenditrice si sofferma sulla «differenza tra autorità e autorevolezza. Nel primo caso - scrive - si usa una certa intransigenza con regole rigide e improrogabili; nel secondo caso invece, si usa meno forza per ottenere ciò che si vuole, essendo più partecipativi, più predisposti al dialogo e sorretti da quella empatia che solo un buon padre di famiglia può provare verso i propri figli, in questo caso, noi cittadini». La Mascolo auspica quella che definisce “la via di mezzo”: ovvero dare agli imprenditori più responsabilità, mettendoli alla prova con nuove regole e concessioni più equilibrate e realisticamente accettabili.

«La via di mezzo è non fare le stesse regole per tutti i luoghi perché, ad esempio, non si può dire che a Panarea ci siano gli stessi problemi di ordine pubblico di altre città d’Italia. In posti come il nostro, in estate, la maggior parte dei turisti torna tardi dal mare. Nei ristoranti la cena finisce a mezzanotte se tutto va bene. Non resta che un’ora di musica per chi vuole divertirsi senza dover, per forza, andare in discoteca.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina