“Calciomercato-L’Originale” a Messina: uno spettacolo su Sky! E Franza: "Pronti ad aiutare"

Lo Stretto di sfondo e il rumore del mare hanno accompagnato la prima giornata a Messina di “Calciomercato-L’Originale”, format di Sky da vent’anni sugli schermi. Alla “Marina del Nettuno” Alessandro Bonan come sempre a condurre, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Paolo Condò come ospiti di giornata, il porticciolo a rendere magico l’intero ambiente.

Battesimo con una clip clamorosamente bella sugli spaccati paesaggistici della città, poi il drone live e l’aliscafo in transito a fare il resto. Mercato, curiosità e focus sui ritiri delle squadre di Serie A che man mano stanno iniziando alla spicciolata nel salotto speciale.

Fayna nell’insolita postazione a bordo di un gommone dondolando con le sue chicche, per un po’ tecniche per un altro umoristiche, gli spaccati social e qualche video.

Tra il pubblico, in prima fila, l’ex presidente dell’Fc Messina, Pietro Franza, poi intervenuto. «Nostalgia del mercato? Ho i brividi. Si soffriva fino a tarda notte nella stanzetta dei contratti, ma molto bello. Senso di colpa per quanto spendevo? Più che altro i debiti in banca...», ha detto con ironia. Seconda battuta dopo le immagini sul Messina del passato: «Ognuno aveva una sua caratteristica. Di Napoli lo prendevamo in discoteca quando scappava, Zampagna che si rialzava da ogni acciacco, Riganò fortissimo. Questa è una città in cui si può fare grande calcio, facevamo 40 mila spettatori sempre. Ora siamo in attesa di chi ci possa dare una mano. Tornare al passato in prima persona no, però supportare qualche sceicco di passaggio o un imprenditore magari sì» (non è un mistero che con l'imprenditore Fabrizio Mannino ci fosse un accordo di massima). E poi tante immagini del Messina di ieri con i gol di Totò Schillaci, Riganò e Di Napoli.

Fuori studio Gianluca Di Marzio, con le sue notizie di mercato e le “raffiche” a pioggia al fianco della Fontana del Nettuno prima, del Teatro “Vittorio Emanuele” poi, al Duomo ancora dopo: Parisi alla Fiorentina per 10 milioni di euro, Ballo Toure vicino al Bologna dal Milan, mentre Kerkez dell’Az potrebbe presto essere un giocatore della Lazio. Ma soprattutto l’addio prossimo di Milinkovic-Savic dal club biancoceleste verso l’Arabia, ormai ai dettagli.

Il summit di mercato in casa Napoli per individuare il rinforzo giusto in difesa e capire cosa fare con Zielinski e Lozano in scadenza. Pulisic in arrivo al Milan mercoledì, la caccia all’attaccante con tanti nomi ma condizioni non troppo vantaggiose.

Piccolo spaccato sulla Reggina: «Pronti i ricorsi ma il Brescia si prepara a prenderne il posto». “Amore al mare” nella spettacolare tappa quotidiana, ieri alla punta, sotto il Pilone, nella spiaggia di Capo Peloro. I mini-tour mattutini per il territorio, organizzati dal Comune, vengono mostrati e raccontati durante l’ora di una delle trasmissioni sportive più seguite d’Italia. In città anche Luca Marchetti per i collegamenti giornalieri durante le parentesi all’interno di “Sky Sport 24” che ha iniziato le sue incursioni dall’Hotel Royal.