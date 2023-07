Messina, a scuola tra tradizione e innovazione: quanti centisti tra "Maurolico" e "Galilei"

Sono 34 i centisti di cui 11 con lode al liceo classico “Francesco Maurolico” e 27 al liceo scientifico “Galileo Galilei” di Spadafora, 5 dei quali con lode: un risultato eccellente per l’Istituto d’istruzione superiore diretto da Giovanna De Francesco. Orgogliosa dei suoi ragazzi, che ha sempre seguito con vicinanza materna e grande spirito di confronto, la dirigente tira le somme di un anno che definisce “strepitoso” caratterizzato da importanti risultati conseguiti nei vari ambiti disciplinari, nel segno della interdisciplinarietà.

Tradizione e innovazione dunque, per “due scuole capaci di accogliere le istanze della comunità, attente ai valori della persona, con uno sguardo alle nuove frontiere sociali e culturali, sempre più aperta alla multiculturalità e all’inclusione”: ad affermarlo la dirigente, consapevole della capacità degli studenti di orientare le loro scelte post scolastiche, assecondando attitudini e talento.

Oltre ai tradizionali Certamina vinti a livello regionale e nazionale dal Maurolico - così come la terza edizione del torneo “Dire e Contraddire” che ha visto la scuola messinese sbaragliare le concorrenti di tutta Italia - e alle certificazioni linguistiche conseguite a vari livelli da entrambi i licei, l’Istituto è stato selezionato fra 33 della Sicilia come scuola europea eTwinning, per la promozione delle competenze attraverso una didattica innovativa e la mobilità a livello internazionale.

Di grande rilievo in tal senso il progetto “Erasmus K1”, l’attivazione della sezione “Cambridge” con il potenziamento della lingua inglese affidato a docenti di madre lingua per la didattica della Geografia (al classico) e della Fisica (allo scientifico) e i viaggi di studio all’estero per l’approfondimento di inglese e spagnolo; il Galilei in particolare è stato protagonista, nell’ambito delle attività didattiche del liceo linguistico, di due importanti stage a Salamanca e Londra.

Sempre nell’ambito del potenziamento, significativo l’ampliamento alle discipline STEM e Tecnologiche al Maurolico - che ha aderito alla Rete nazionale dei Licei Scienza dei dati e Intelligenza Artificiale - e del liceo matematico al Galilei, che partirà dal prossimo anno scolastico. Confermato l’impegno dell’Istituto in ambito artistico - con i laboratori teatrali e l’attività del coro del Maurolico diretto da Silvia Bruccini (di recente vincitore, con il video “Canterà”, del 51mo concorso nazionale “Pace, Giustizia e Istituzioni solide” promosso dall’EIP Italia Scuola strumento di Pace con il Ministero dell’Istruzione e del Merito) - e sociale, con la partecipazione al contest “Un manifesto per la vita” in Memoria di Milena Visalli, ai progetti legalità “Agende Rosse” e “Un albero per il futuro” e alle iniziative promosse dal Comitato provinciale Unicef. Riflettori puntati anche sui temi della sostenibilità ambientale (al Galilei è stata realizzata la prima aula Green della provincia) e dello sport, con i numerosi riconoscimenti ottenuti ai Campionati provinciali studenteschi. Un anno di pieno ritorno alla normalità, sugellato dai viaggi d’istruzione in Puglia, Grecia e a Roma per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno, mentre quelli del biennio hanno visitato in Sicilia La Strada degli Scrittori, nell’ambito di un progetto di approfondimento degli autori più significativi della letteratura contemporanea come Pirandello, Sciascia e Camilleri.

Importante anche la recente inaugurazione al Maurolico del Museo della Fisica, in una delle aule storiche dell’edificio, dove sono stati raccolti ed esposti strumenti di grande pregio. Tra gli appuntamenti imminenti che anticipano il nuovo anno scolastico, il lancio del nuovo video del coro del Maurolico e la prima edizione del Messina Book Festival, il 28 luglio prossimo, che vedrà protagonisti, insieme agli studenti, ospiti prestigiosi quali la scrittrice e giornalista Giovanna Giordano, l’avvocato Ninni Panzera, già esponente di TaoArte e l’attore Totò Cascio; l’evento si svolgerà al mattino dalle 11 nei locali del liceo classico (che è Scuola Polo regionale per la promozione della lettura nelle scuole) e nel pomeriggio dalle 18 al Circolo del Tennis e Vela. Per l’occasione sei studentesse e studenti sfileranno con le t-shirt realizzate dallo stilista Martino Midali per il centro antiviolenza Cerchi D’Acqua di Milano con il messaggio “L’amore non fa male”.

Ecco i centisti del Maurolico:

Angela Bertuccelli, Simone Bonamonte, Sara Ciraolo, Chiara Maria Piccolo, Irene Maria Rescifina, Chiara Spadaro, Matteo Girolamo Vancheri, Maddalena Borruto, Giuseppe Gangemi, Vittoria Irrera, Alda Sgroi, Giuseppe Wrzy, Valeria Cicceri, Maria Pia De Salvo, Gaia Lo Giudice, Gabriele Mantineo, Elisabetta Ammendolia, Francesco Mancuso, Chiara Robberto, Alessandro Summa, Elena Borella, Emanuele Mazzullo, Ambra Morabito (100); Maria Giulia Serio, Claudia Vallone, Alessandro La Penna, Jacopo Varrica, Sabrina Guglielmo, Elena D’Andrea, Francesco Macrì, Arianna Oliva, Valentina Pia Puglisi, Carola Colajanni, Angela Gullotta (100 e lode).