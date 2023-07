Il successo dopo l'impegno: quanta gioia per i centisti di Capo d'Orlando e Patti

Sono stati pubblicati i primi esiti finali degli esami di maturità anche a Capo d'Orlando. Non proprio tutti però in quanto, per esempio, al Liceo Scientifico di Capo d'Orlando gli esami orali si sono conclusi ieri. Domani verrà quindi esposto l'elenco completo dei risultati.

Intanto all’I.P.A. Ambiente e Odontotecnico “Merendino” di Capo d’Orlando sono stati 6 i centisti nella 5. A del corso serale e, nello specifico, Nicola Accordino, Cristian Carmelo Agostino, Inna Ermuratiev, Giuseppe Favazzi Mollica, Maria Carmela Mangano e Filippo Messina. Alcuni di questi “magnifici studenti” che hanno ottenuto 100 all’esito finale dell’esame di maturità sono ultracinquantenni e, in qualche caso, anche al secondo diploma.

Altri due centisti nella 5.A frequentata dai nati nel 2004; sono Calogero Lo Presti e Francesco Reale. Nessun cento nella sezione B mentre nella 5.C sono stati assegnati un cento a Daniele Lo Re e l’unico cento e lode dell’Istituto a Emanuele Rubino.

Al Liceo Artistico “Lucio Piccolo” un 110 e lode è stato assegnato a Giorgia Coppolino di Sinagra mentre gli altri cinque 100 sono di Alessandro Barbitta, Anna Casella, Alessia Di Pane Masi, Jennifer Marici Cappa e Agnese Scurria. Il Liceo Artistico di contrada Forno è stato il primo istituto a chiudere già ad inizio settimana gli esami orali di maturità vista l’unica classe impegnata.

A Patti, invece, Tutto è cominciato la sera del 20 giugno, vigilia degli esami di Stato, quando più di 50 studenti del liceo “Vittorio Emanuele III” si sono riuniti di fronte al portone sbarrato del plesso centrale di via Trieste cantando a squarciagola “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. Un modo, questo, per esorcizzare la paura, stretti gli uni agli altri ondeggiando sulle note dell’intramontabile pezzo del cantautore romano. Il giorno dopo avrebbero affrontato una delle esperienze più impegnative della loro vita, un capitolo fondamentale nel romanzo formativo di ognuno di loro. Quindici giorni vissuti tutti d’un fiato, fino alla temuta prova orale: ultimo scoglio prima del traguardo tanto agognato.

Ieri la commissione d’esame ha finalmente sciolto ogni tensione accumulata, annunciando i 137 diplomati nei quattro indirizzi di studio: Classico, Scientifico, Scienze applicate e Linguistico. Tra loro spiccano 37 centisti, 18 dei quali si sono meritati la menzione della lode. Per la 5.A del Classico si sono distinti Clara Barbera (100 e lode), Luca Alexander Cappadona (100), Angela Di Santo (100 e lode), Vanessa Fasolo (100), Vittorio Passalacqua (100 e lode), Sara Ricciardo (100), Noemi Speziale (100 e lode ) e Martina Tramontana (100 e lode).

I centisti della 5.B sempre del Classico sono Jennifer Cadili (100), Aurora Pizzo (100 e lode), Antonio Scaffidi (100), Giusy Siracusa (100), Nicola Tricoli (100 e lode) e Salvatore Tricoli (100 e lode).

Nella classe 5.A del liceo Scientifico hanno primeggiato Bianca Aliberto (100 e lode), Eleonora Aria (100), Francesca Casella (100), Marta Costantino (100 e lode), Anna Gullo (100 e lode), Andrea Pruisl (100 e lode), Roberta Raccuia (100 e lode) e Vittoria Salmeri (100 e lode), mentre nella 5.B, stesso indirizzo, hanno meritato il massimo dei voti Giulia Catania (100), Elena Condipodero (100), Anastasia La Macchia (100), Veronica Pia Orlando (100 e lode), Antonino Calogero Pintaudi (100), Antonio Pizzuto (100) e Aurora Francesca Virecci Fano (100 e lode). Fioccano i “100” anche nella 5.E dell’indirizzo Scienze applicate: Chiara Barbitta (100), Andrea Martina (100), Roberta Mirenda (100 e lode) e Jacopo Salmeri (100 e lode).

Infine il liceo linguistico, con Mattia Melita (100) e Verdiana Salmeri (100) della 5.A, Francesca Cardaci (100) e Alessia Pia Martino (100) della classe 5.B.

«A tutti i 137 studenti diplomati del nostro liceo - è il commento della dirigente scolastica del “Vittorio Emanuele III”, Marinella Lollo - vanno i migliori auspici per un brillante prosieguo negli studi o per una piena realizzazione professionale in àmbito lavorativo. Buon volo ragazzi, la vita vi aspetta».