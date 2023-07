Investimenti alla raffineria di Milazzo, i sindacati: "Segnale positivo, adesso serve transizione energetica"

“In una fase difficile è giunto un segnale per il lavoro e per il territorio”, così i segretari generali di Cgil Cisl Uil Messina, Pietro Patti Antonino Alibrandi Ivan Tripodi, a commento dell’incontro avuto con il direttore generale Marcello Tarantino e il responsabile Risorse umane Giuseppe Muller della Raffineria di Milazzo convocato per illustrare il piano di investimenti aziendale.

“Considerato lo scenario caratterizzato dalle difficoltà legate alla pandemia e quello successivo all’aumento del costo dell’energia – dichiarano Patti, Alibrandi e Tripodi – il piano di sviluppo aziendale illustrato dalla Ram è da considerare un fattore positivo”. Per Cgil, Cisl e Uil Messina rimane comunque centrale la questione del nuovo modello produttivo legato alla transizione energetica. “Chiediamo da qui in avanti – dicono Patti Alibrandi e Tripodi – un confronto costante per i processi futuri dell’importante sito industriale, adesso infatti si deve guardare a quella transizione energetica che deve garantire la piena occupazione in un quadro di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

Nel corso dell’incontro annuale tra i vertici della Raffineria di Milazzo e le organizzazioni sindacali confederali unitamente alle categorie dei lavoratori diretti e dell’indotto e ial Coordinamento Rsu erano, altresì, presenti il presidente di Sicindustria e gli imprenditori delle aziende dell’indotto e Sicindustria Messina, i sindacati hanno ribadito la necessità di prevedere interventi per garantire gli attuali livelli occupazionali e, soprattutto, hanno chiesto certezze rispetto alle prospettive future dell’impianto.