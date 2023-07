Incidente in galleria sulla Messina-Palermo, ferita una donna

Incidente autonomo nel primo pomeriggio sulla A20 Messina - Palermo tra gli svincoli di Sant’Agata Militello e Rocca di Capri Leone. Un’autovettura Nissan Qashqai con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada all’interno di una galleria, finendo contro la barriera laterale. Lievi ferite per una donna che viaggiava sul sedile anteriore, trasferita in ambulanza al pronto soccorso per le cure del caso. Illeso il conducente del veicolo. Sul posto la Polizia stradale di Sant’Agata Militello e i mezzi del soccorso stradale.